Esterházy Mátyás, agente di Dominik Szoboszlai, ha parlato del futuro del gioiellino ungherese a DIGI Sport: "In ogni partita adesso si vede il trend positivo, siamo sulla strada giusta e restiamo fiduciosi sulla nostra strategia per la sua crescita. Che sia gennaio o estate, la cosa più importante è che andrà in un posto dove pensiamo avrà buone possibilità di giocare e una buona occasione per continuare la curva di sviluppo iniziata al Salisburgo, perché per noi questa è la cosa più importante. Non dico un segreto quando dico che Dominik si sta avvicinando sempre di più all’uscita dal campionato austriaco. Sta dimostrando ogni settimane di essere ad un grande livello, in campionato, in Champions o in Nazionale.