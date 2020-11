L’agente di Philippe Coutinho, Kia Joorabchian, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo parlando del futuro del centrocampista del Barcellona: "Ancora non ho sentito nulla e non abbiamo intenzione di lasciare il Barça, e sì, Coutinho può contribuire alla stagione della squadra. Si era parlato della voglia di tornare in Premier League: potrebbe non accadere quest’anno come invece potrebbe accadere, non lo sappiamo. Per ora non abbiamo davvero parlato di nulla. Stiamo ancora aspettando la fine della stagione prima di iniziare a discutere il futuro del giocatore. Ho sempre detto che gli piace giocare in Premier League, si è divertito molto al Liverpool".