Uno dei tifosi più illustri della Juventus è l'imprenditore. Uno che il mondo dello sport lo conosce bene, avendo ricoperto il ruolo di team manager alla Renault, in Formula 1, e riportando in Premier League il Queens Park Rangers. È nato a Verzuolo, in provincia di Cuneo, ma la sua analisi ricalca le parole di chi invece è nato a 332 chilometri da lì, a Livorno. Come dichiarato a caldo da Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta di Verona, anche per Briatore, al momento, la Juve "".Ai microfoni di Gr Parlamento, l'ex team manager non ha usato mezzi termini: "Non ci aspettavamo una Juventus così, nessuno poteva aspettarsela. A gennaio dovrebbero vendere qualche calciatore' e rinforzarsi. Cosa serve secondo Briatore? ', perché per come gioca ora la Juventus è una squadra da metà classifica. Manca qualcuno che faccia gol e manca un centrocampista".Quindi, il riferimento all'addio di Cristiano Rolando: 'Aveva sanato questa situazione perché in un modo o nell'altro i gol li faceva. La vecchia Juve di Allegri era molto forte, con centrocampisti solidi, poi è stata smantellata e sono stati presi presunti talenti che non si sono rivelati tali'. Ma l'imprenditore difende il tecnico. 'Max non ha disimparato a fare l'allenatore,. Va ricostruita, senza mettere in dubbio Allegri perché altrimenti mettiamo in dubbio chiunque. Certo la Juve farà fatica a entrare in Champions se non ci sarà una sterzata forte'. Infine, si è detto d'accordo con la decisione della società di mandare la squadra in ritiro:'.