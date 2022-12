Ancora con. Se possibile, forse, anche di più. Il popolo social della Juventus si stringe attorno al presidente dimissionario dei bianconeri: oggi l'ormai ex numero uno del club compie gli anni e sui social quasi si rinforza il legame dei tifosi con Agnelli. Già dalle prime ore del mattino, '' è entrato in trend topic su Twitter e in tantissimi, oltre agli auguri, aggiungono una frase particolare: "Sempre al tuo fianco".Sì, perché è palese come si siano create (ulteriormente) delle fratture: da una parte il lavoro, l'inchiesta e l'opera della magistratura; dall'altra, il senso rinnovato di rivalsa dei tifosi juventini. Questo sì, proprio come nel 2006.