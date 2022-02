20









"Aaron Ramsey concluderà la stagione con la maglia dei Glasgow Rangers. Il centrocampista si trasferisce infatti al club scozzese con la formula del prestito". E' stato annunciato così dalla Juventus l'addio di Ramsey il 31 gennaio scorso. Dopo mesi di trattative e di proposte rifiutate, dopo settimane difficili con il giocatore messo sul mercato e tolto dal progetto tecnico bianconero, si è giunti ai saluti con il gallese che ha accettato i Glasgow Rangers. E anche lui ha gioito: "Non voglio guardare troppo avanti nel futuro. Ora sono qui e sono felice. Penso che questa sia una grande opportunità per me, per ritrovare la forma e godermi il mio calcio. Giocare per una grande squadra come questa sarà bellissimo e spero che siano mesi di grandi successi. Poi quello che succederà succederà, guardo un giorno alla volta e spero di avere ricordi felici qui".



E poi ha aggiunto: "Un po' nervoso. Alcuni dettagli dovevano essere sistemati tra i club, piccoli cambiamenti qua e là, ma alla fine sono felice che sia andato tutto bene". Ecco, di cosa si trattava? La Juventus ha ceduto Ramsey in prestito secco, ma non è prevista una vera e propria clausola sul suo accordo - come si era raccontato nei giorni scorsi - bensì una prelazione di acquisto. Come riferisce Sky, infatti, il club bianconero ha aperto le porte all'addio definitivo e se il club scozzese vorrà, avrà la priorità di negoziare anticipatamente con la Juve.