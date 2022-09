Il trasferimento dialavrebbe potuto saltare. Come rivela AS, infatti, nelle ultime ore di mercato estivo i Reds si erano mossi per strappare Federicoal, dicendosi disposti a pagare 87 milioni di sterline. Se l'operazione fosse andata in porto, probabilmente il club inglese avrebbe rinunciato al centrocampista brasiliano della, che invece alla fine è approdato in Premier League in prestito.