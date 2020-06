. Poi i gol, in maglia bianconera, e l’esultanza con il pollice in bocca. Le punizioni, tante, bellissime, pennellate. Il figlio Edin, che Torino ha quasi adottato. E due braccia che esultano.Una cifra enorme. E poi arriva Arthur, un colpaccio. Ma nonostante tutto, c’è un filo di tristezza, un vento fresco che pizzica il collo, nonostante il caldo afoso che stritola Torino. Una sensazione d’addio, non è mai bello salutarsi per sempre. L’ineluttabilità non va d’accordo con la serenità.. Numeri che parlano da soli, ma che esprimono solo in parte il contribuito dato dal bosniaco alla causa bianconera. Con Pjanic la Juve è cresciuta, ha vinto quasi tutto, arrivando ad un passo dall’agognata Champions.E’ vero, Pjanic ha 30 anni, Arthur molti meno ed è davvero un gran centrocampista., di un gruppo di ragazzi che lavora e lotta per i tifosi, per regalare e regalami emozioni.“Se c’è una cosa che ho imparato - ha scritto Pjanic - è che non esiste un tempo minimo per innamorarsi. Alla fine è molto semplice: indossa questa maglia come una seconda pelle, dai sempre tutto e, non sbaglierai mai. Perché quello che oggi ti sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterai nel cuore per tutta la vita”.