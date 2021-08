L'effetto benefico della cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United non si esprime solo nell'incasso di circa 25 milioni di euro e sul risparmio dei 31 milioni netti d'ingaggio di CR7, ma anche in un andamento più che positivo del titolo Juventus in Borsa: chiusura di giornata in +1,23% (0,7805 per azione) e scambi di 18,10 milioni di titoli. Era da circa quattro mesi che in un singolo giorno gli scambi sul titolo non superavano i 18 milioni in un giorno!

La Juve ha di fatto contribuito a una giornata da semaforo verde per il mercato azionario italiano: l'indice Ftse Mib ha fatto registrare un complessivo +0,56% mentre lo spread Btp/Bund è sceso a quota 106 punti.