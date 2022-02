Come racconta Tuttosport, sembra più vicino l'addio di Perin alla Juventus. Più che una certezza è una sensazione. Il legame tra il portiere e la Vecchia Signora sembra ormai giunto ai titoli di coda per una questione di spazio. Perin è uomo spogliatoio, si è integrato con il gruppo, ha un ottimo rapporto con i compagni e con Allegri, la dirigenza lo considera un secondo affidabile e lui stesso è soddisfatto di vestire la maglia bianconera. Però, in scadenza in contratto, sta valutando l’opportunità di cambiare aria per giocare di più.