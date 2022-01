Il giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua sul possibile addio alla Juve di Alvaro Morata e sulle mosse di nercato dei bianconeri in vista del mercato di gennaio. Ecco il suo pensiero, espresso in un post sul suo profilo Twitter: "Fatico a capire la strategia Juve su Morata. Ma, se devo essere sincero, fatico a capire la Juve sul mercato da quasi quattro anni a questa parte. Oggi nessuno dei nomi evocati come possibili sostituti garantisce più gol dello spagnolo. Sarebbe un altro salto nel buio".