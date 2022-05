Serviranno mesi, forse anni, ai tifosi bianconeri per superare l'addio alla Juve di Paulo Dybala. Un amore che non passerà mai, quello per la Joya, un giocatore capace di illuminare tutti con il suo talento cristallino, di esaltare i compagni di squadra e di far tremare gli avversari, anche con un semplice tocco di palla o con un tiro con il suo sinistro magico. I sostenitori della Signora ne sono già certi, a Torino la sua assenza si farà sentire eccome. E oggi, a quasi ventiquattro ore dall'ultima partita all'Allianz Stadium dell'attaccante argentino, sono ancora tantissimi i messaggi sui social con cui i tifosi esprimono la loro tristezza per la fine - a detta di molti prematura - di una storia tanto intensa e travolgente, che in tanti speravano non si concludesse mai. Tra ricordi di momenti condivisi, ringraziamenti sinceri e auguri per il futuro, ecco che sui social ricorre spesso anche un auspicio collettivo: che l'ormai ex numero 10 non vada proprio lì, all'Inter dei rivali di sempre, perchè questo sì, sarebbe davvero un colpo inaccettabile. Con la speranza, riposta in un angolino di cuore, che prima o poi Paulo Dybala possa tornare a casa, in quella Torino che l'ha tanto amato. Sfoglia la nostra gallery per leggere una carrellata di commenti sull'addio di Dybala e il suo prossimo futuro: