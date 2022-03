La Juventus non dovrà più pagare Paulo Dybala ma come riporta SkySport attualmente non può permettersi l'approdo di Paul Pogba che resta comunque un sogno per rinforzare il centrocampo della Vecchia Signora. Come riporta l'emittente televisiva la Juventus però potrebbe fare un ulteriore sacrificio per arrivare al centrocampista francese e si tratterebbe di Matthijs De Ligt. In caso di doppia cessione il Pog-back sarebbe sempre più vicino.