Come racconta Gazzetta, un caso a parte è Angel. La Juve, in sede di trattativa in estate, aveva spinto per far firmare all’argentino un biennale. Missione fallita. Di Maria, forse per avere mani libere nel 2023 per valutare un ritorno a casa al Rosario Central, forse semplicemente per non rimanere prigioniero di un accordo più duraturo e scegliere con calma il suo club del futuro, ha insistito per un annuale, comunque a cifre di un certo peso (6 milioni netti più bonus per arrivare senza grosse complicazioni a 7,5). A meno che il Fideo non cambi idea, la separazione a fine stagione è scontata.