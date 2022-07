Il difensore olandese è pronto a dire addio alla Juventus dopo tre anni. Il no al rinnovo, il progetto che non convince e le ricche proposte dall'estero hanno convinto il classe 1999 a lasciare la Juve, spingendo per farlo con la dirigenza. L'accordo con il Bayern Monaco è arrivato nella serata di ieri, con il club bianconero che ha accettato l'ultima offerta da oltre 80 milioni. A lui 14 milioni di euro, bonus compresi. Già da oggi il giocatore potrebbe lasciare la Continassa e partire da Caselle per iniziare il percorso che lo porterà ad essere un buono giocatore del Bayern: è atteso in serata a Monaco.