Il futuro di Federico Bernardeschi è sempre più lontano dalla Juventus. Dopo Paulo Dybala, infatti, il prossimo a non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno potrebbe essere proprio il centrocampista nato a Carrara. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Bernardeschi è destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione. Motivo? L'offerta al ribasso che arriverà dalla dirigenza bianconera nei prossimi giorni.



IL NODO INGAGGIO - Bernardeschi, infatti, non vuole scendere dagli attuali quattro milioni di euro netti che percepisce. La Juventus è invece disposta a offrigli non più di due milioni e mezzo, che potrebbero toccare i tre con determinati bonus. Uno stallo, dunque, che è destinato a tradursi in rottura: le strade di Bernardeschi - a Torino dal 2017 - e della Juventus sembrano ormai destinate a separarsi.