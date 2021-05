Come racconta Calciomercato.com, Bentancur è finito nel mirino dell'Atletico Madrid. L'uruguaiano potrebbe essere scambiato per un giocatore già nel mirino di Fabio Paratici e dei suoi collaboratori: per questo motivo, ecco, il maggior indiziato resta Savic. Attenzione anche al campione del mondo Lemar, oltre ai tre big seguiti da tempo, cioè Saul, Koke o Llorente. Per CM, Atletico Madrid e Juventus stanno lavorando a questa possibile operazione, alla ricerca del nome che possa mettere tutti d'accordo. Vanno fatti quadrare i parametri tra ingaggio, ammortamenti e quella percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al Boca Juniors. Bentancur vuole rilanciarsi dopo le ultime due stagioni negative alla Juventus.