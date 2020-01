Grazie di tutto, @MarioMandzukic9! In bocca al lupo per la tua nuova avventura!

C'era stata la firma e la presentazione da parte dell'Al Duhail. C'era stato pure il saluto via Instagram di Mario Mandzukic ai tifosi e tutto l'ambiente bianconero. Adesso è arrivato anche l'annuncio della Juve, alle 21.30 di lunedì 30 dicembre. “Quattro stagioni vissute da protagonista, con tanti gol bellissimi e decisivi. Mario Mandzukic, che saluta la Juventus per continuare la sua avventura in Qatar, all'Al-Duhail, è stato un giocatore importantissimo nel suo quadriennio bianconero, contribuendo non poco alla costruzione dei numerosi successi della Juve”, si legge sul sito ufficiale della società bianconera. Che titola: "Grazie, Mario!".