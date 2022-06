“Oggi di concreto non c’è nulla, ma penso che con l’inizio dei ci saranno. Ma posso dire con certezza che Bremer non viene all’Atalanta (ride, ndr). Abbiamo comprato Demiral e stiamo lavorando su altri profili. A volte si lavora tanto e non si riesce a concludere, se riusciamo chiudiamo. Demiral fa parte del nostro progetto poi il mercato può portare delle sorprese, per ora il mercato è particolare poi con l'inizio dei ritiri si potrà accelerare. Sappiamo cosa cerchiamo di fare, a volte ti proponi obiettivi, poi chissà". Così ha parlato Luca Percassi, ad dell'Atalanta, in conferenza stampa.