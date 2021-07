è un gran talento difensivo della Juventus, che nell'Under 23 ha dimostrato ampiamente il suo valore e si è tolto pure, con Andrea Pirlo, la soddisfazione dell'esordio in prima squadra. Adesso il suo futuro è appeso al filo sottile delle performance nel ritiro estivo agli ordini di Max Allegri. Se infatti convincerà abbastanza lo staff tecnico bianconero, Dragusin potrebbe essere scelto come quarto difensore in rosa, alle spalle di Bonucci, Chiellini e De Ligt, andando dunque a vendere sia Demiral che Rugani. A riportarlo è Repubblica.