Non è vero che la Juventus ha svolto un mercato scarno in questa finestra gennaio. Ha comprato 4 giocatori, tutti però per l'Under 23. Tra questi l'interessante ala Marley Aké, proveniente dal Marsiglia. Un'operazione che però potrebbe essere un buon segnale in vista di un obiettivo ben più grosso: Houssem Aouar, brillante tuttofare di centrocampo del Lione. La Juve l'aveva trattato in estate, parlandone con la dirigenza dell'OL anche nell'ambito dell'operazione De Sciglio, ma per carenza di denaro non ha finalizzato la trattativa. Tuttavia, come fa notare Sky Sport, Aouar ha gli stessi procuratori di Aké e questo può favorire la prosecuzione dei dialoghi in vista del mercato estivo.