La decisione di andare in ritiro non è stata presa bene dai calciatori della Juventus. Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, la questione é legata al fatto di considerare la misura come inutile. Molto meglio, invece, un cambio radicale dei metodi di allenamento, considerati dalla squadra - secondo la Rosea -, come fuori dai tempi e non efficaci per rendere al meglio in campo.