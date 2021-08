Il Barcellona aspetta solo chedica dove andrà. Il club blaugrana gli concederà il trasferimento gratuito a patto di non richiedere buonuscita, nonostante sia stato messo a bilancio appena un anno fa per 60 milioni più bonus. Allo stesso modo Pjanic può andare anche in prestito altrove, sempre senza richiedere però pagamento nemmeno parziale dell'attuale ingaggio.