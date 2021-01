3









In chiave mercato il Napoli ha ancora una questione molto delicata da risolvere. Si tratta del futuro di Arek Milik che non è ancora stato definito. Il contratto del giocatore scadrà tra cinque mesi, ma lo stesso polacco ha rifiutato il rinnovo e il Napoli finora non è ancora riuscito a cederlo. Milik spera di trovare una nuova sistemazione in questo mese di mercato, altrimenti dovrà rinunciare ai prossimi Europei con la Polonia. E la Juventus? Con i bianconeri resta un accordo di massima, che potrebbe essere formalizzato in estate. Da cosa dipende? Dalla voglia di giocare del giocatore: per raggiungere il treno Europeo, dovrà trovare subito una sistemazione. Al momento, il Napoli non vuole cederlo ai bianconeri, se non per una cifra superiore ai 15 milioni di euro.