I dettagli sull'accordo tra Juventus e Rangers per il pagamento dell'ingaggio di Aaron Ramsey, da calciomercato.com: "Negli accordi tra Juventus e Rangers per il trasferimento di Ramsey in Scozia - prestito con diritto di riscatto - i due club hanno stabilito che il 30% dell'ingaggio del gallese verrà pagato dai bianconeri.".