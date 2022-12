"La loro felicità è la mia. Che bello vederli piangere di gioia. Tanta sofferenza e alla fine abbiamo avuto la ricompensa. L'abbraccio che dice tutto. I miei vecchietti. Li amo con tutta la mia vita". Un messaggio commovente quello che Angel, fresco campione del Mondo con l', ha voluto dedicare ai suoi, che sono stati al suo fianco in tutta l'avventura in Qatar come nelle altre tappe della sua carriera. L'esterno dellaha pubblicato sui social la foto di un bell'abbraccio con mamma e papà durante i festeggiamenti dopo la vittoria, con il viso rigato dalle lacrime. Eccola qui sotto.