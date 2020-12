11







di Gianluca Minchiotti

France Football ieri ha fatto discutere tutto il mondo calcistico, selezionando, tramite una giuria di 140 giornalisti, il miglior 11 di sempre della storia del calcio. Alla formazione titolare, la prestigiosa rivista francese ha aggiunto un secondo e un terzo 11, per un totale di 33 calciatori, i migliori della storia. E in casa Juventus? Se dovessimo parametrare il divertissement ai canoni bianconeri, quale sarebbe il risultato? Fra i migliori 11 ci sono sicuramente, a nostro giudizio, i due pluri Palloni d'Oro Cristiano Ronaldo (anche se non lo ha mai vinto alla Juve) e Michel Platini. Ma chi sono gli altri nove giocatori della formazione titolare? E quali sono le 11 'riserve'?



ECCO QUINDI LE DUE FORMAZIONI, che potete leggere SCORRENDO, con la premessa che, come per gli 11 di France Football, si tratta di 'squadre' decisamente sbilanciate in avanti. E che è un gioco, frutto dell'opinione di chi scrive. E come tale ovviamente contestabile.