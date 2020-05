La Juventus non è più interessata a Layvin Kurzawa, terzino sinistro del Paris Saint-Germain. Il giocatore era finito al centro di un possibile scambio, con Mattia De Sciglio pronto a volare a Parigi, nella sessione di mercato invernale. Ora però, come riporta Calciomercato.com, malgrado il giocatore si svincoli a fine stagione, non sembra più rientrare nei piani della società bianconera. Interessa, invece, in Spagna, dove una pretendente si è mossa con concretezza. Per la corsia sinistra, il terzino resta una priorità, ma Paratici sonderà altri nomi: su tutti, c'è anche quello di Emerson Palmieri.