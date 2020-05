Leyvin Kurzawa è in cerca di una nuova esperienza. Dopo lo scambio con De Sciglio saltato all'ultimo nello scorso mercato di gennaio, il giocatore è in scadenza di contratto con il Psg e con ogni probabilità a fine stagione lascerà il club. Difficile che possa ripresentarsi l'ipotesi Juve per il terzino, che proprio i bianconeri avevano respinto al mittente solo qualche mese fa. Kurzawa è un'idea del Barcellona, ma potrebbe essere lo stesso giocatore a non andare il blaugrana: come riporta Le10Sport, il classe ’92 preferirebbe un club che gli possa garantire maggiore spazio da titolare, cosa che nel Barcellona non gli verrebbe assicurata.