Marash Kumbulla, il difensore albanese rivelazione del Verona di Juric, è uno dei nomi accostati alla Juventus per rinnovare la difesa. Le offerte più concrete per ora provengono per da altre sponde: la Lazio ha offerto 20 milioni più un giocatore a scelta tra una serie di nomi, ma l'Hellas vuole 30 milioni. In un primo momento sembrava che l'Inter invece si fosse avvicinata maggiormente, ma Marotta ha successivamente virato su una strategia basata su giocatori di maggior esperienza. L'azione della Juve sembra invece più che altro "di disturbo" nei confronti delle rivali, dato che il futuro del reparto porta i nomi di De Ligt e Demiral.