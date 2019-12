Secondo quanto riportato da L'Arena oltre a Inter e Juventus anche il Manchester United ha messo nel mirino il difensore centrale del Verona, Marash Kumbulla. A tal proposito era intervenuto il suo agente, Gianni Vitali, a Internews: "​​Sì, l’Inter lo sta seguendo e monitorando. La società nerazzurra è sempre molto attenta ai giovani profili che si mettono in luce nella massima serie e in tutti gli altri campionati. Valutazione? Non è stata ancora fatta perché non ci sono state società che si sono messe al tavolo a parlarne concretamente con il club scaligero”.