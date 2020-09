1









Non rappresenta una priorità di mercato perché, nonostante l’uscita di Romero, il pacchetto di difensori centrali della Juventus è ben assortito, ma Marash Kumubulla rimane sempre un oggetto di interesse. Esploso nel Verona dei miracoli di Juric, il classe 2000 è corteggiato da Inter e Lazio, ma per un motivo o per l’altro nessun club ha affondato il colpo. Così la dirigenza bianconera, come riporta Calciomercato.com, si è rimessa in contatto con l’entourage dell’albanese, un’occasione per sondare il terreno e capire quale fosse la situazione. I conti in casa bianconera non consentono un’operazione di questo tipo (come per l’Inter), al massimo si potrebbe ipotizzare una soluzione in prestito ma solo nel caso in cui arrivassero offerte per Rugani.