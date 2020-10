90' in campo per Dejan Kulusevski nella gara di Nations League della Svezia contro la Croazia. Tante giocate, di cui una decisiva per il pari, per il talento bianconero.



Il tabellino di Croazia-Svezia, partita valida per il gruppo 3 della Lega A di Nations League:



Croazia-Svezia: 2-1



Marcatori: 32' Vlasic (C), 66' Berg (S), 84' Kramaric (C)



CROAZIA: Livakovic; Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjak; Brozovic, Kovacic, Modric, Vlasic; Brekalo, Perisic.



SVEZIA: Olsen; Lustig, Lindelof, Jansson, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Berg.