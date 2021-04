4









Ottima prestazione di Dejan Kulusevski in Juventus-Genoa 3-1. Queste le parole a caldo dello svedese a Sky Sport: "Ora è importante trovare fiducia, ciò che è mancato un po' in questo periodo e che mi permette di lavorare in pace ogni giorno per giocare sempre meglio e aiutare la squadra a vincere. Dobbiamo migliorare nei secondi tempi: da quando sono alla Juve vedo che facciamo bene i primi tempi, mentre nella ripresa facciamo rientrare gli avversari in partita. Dobbiamo gestire meglio la palla e sbagliare il meno possibile. Oggi abbiamo rischiato, ma l'importante poi è fare il 3-1, che rende le cose più facili."



SU CRISTIANO RONALDO - "Tutti dobbiamo fare il nostro, mica deve sempre risolvere tutto CR7. Anche oggi lui ha dato tantissimo anche non segnando. Lui è un campione e noi dobbiamo aiutarlo a vincere."