Juan Cuadrado ha fornito sette assist nella Serie A 2020/21: record per lui in un singolo campionato italiano. Dopo Borna Sosa (nove), Juan (sette) è il giocatore che ha fornito più assist nei top-5 campionati europei in corso senza aver trovato ancora il gol. A partire dal 2004/05, l'unico difensore della Juventus ad aver fornito più assist di lui (sette) in una singola stagione di Serie A è stato Stephan Lichtsteiner nel 2013/14 (otto).





GLI ALTRI FACTS



Nelle ultime tre stagioni, la Juventus ha effettuato almeno sette tiri nello specchio nel corso di un primo tempo solo due volte, entrambe contro il Genoa (prima di oggi, nel gennaio 2021 in Coppa Italia).



Il Genoa è la squadra contro la quale Kulusevski ha preso parte a più gol in Serie A: cinque (tre reti, due assist) in quattro partite. Tutti i quattro gol realizzati da Dejan in Serie A con la maglia della Juventus sono stati realizzati di sinistro dall'interno dell'area.



Ottavo gol per Álvaro Morata che eguaglia così il record personale di marcature in un singola torneo di Serie A: otto anche nel 2014/15.



Weston McKennie è il centrocampista della Juventus che ha segnato più gol da subentrato in una singola stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (tre). Nessun giocatore USA ha segnato più gol di Wes nei cinque maggiori campionati europei in corso (cinque, come Sargent e Hoppe). Tutti i cinque gol segnati da lui in questa Serie A sono arrivati da dentro l'area e nei secondi tempi di gioco.



Era da agosto 2019 che la Juventus non trovava due gol nei primi 22 minuti in casa in Serie A (Danilo e Higuain vs Napoli).





CHIESA MVP



Nel pre gara di ieri, premio per Federico Chiesa, MVP of the Month per il mese di marzo, powered by eFootball Pes. Una giornata coronata per lui dalla ormai consueta prestazione di quantità e qualità. 4 tiri totali di cui 3 nello specchio, 40 palloni giocati, 82% di precisione nel passaggio. Bene così, Fede!