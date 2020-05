Kulusevski può tornare subito alla Juventus, o meglio il 30 giugno, giorno in cui scade il prestito al Parma. Bianconeri, crociati e il calciatore dovrebbero trovare un accordo unilaterale per estendere il prestito fino alla fine della stagione, accordo che ad oggi ancora non c'è. In questo momento Kulusevski tornerà alla Juve alla fine del prossimo mese anche se in caso di ritorno non potrà giocare fino all'inizio della prossima stagione.