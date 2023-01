Alt, freni l'immaginazione chi ha già rivisto Dejancon la maglia della Juventus. Non è che sia impossibile, è che diventa parecchio improbabile ritrovarlo in bianconero. Il motivo, alla base, resta sempre l'opzione in favore del: lo svedese può diventare un giocatore degli Spurs a tutti gli effetti arrivando al 50% delle presenze stagionali. Ed è tutto ancora possibile, altroché. Ed è tutto pure ancora in bilico, perché da Paratici a Conte, ora a Londra stanno ricostruendo il futuro.Due preoccupazioni fanno una pista di mercato: la possibilità che Deki possa tornare a Torino esiste, ma è improbabile. Per due motivi: salvo stravolgimenti, Allegri sarà il prossimo allenatore della, e già in passato il tecnico aveva ritenuto Kulusevski un elemento sacrificabile. Il secondo: ilsta pensando ugualmente di investire una cifra importante su Dejan, a prescindere dall'obbligo o meno, dal raggiungimento dei determinati obiettivi a fine stagione o dal futuro di tecnico e direttore sportivo. Insomma: è troppo presto per paventare qualsiasi ipotesi.