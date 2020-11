3









Fuori Dybala e dentro Kulusevski? Per la Champions League, Andrea Pirlo ci pensa. Eccome. Dopo aver gestito le prime insofferenze della Joya, stavolta il tecnico bianconero potrebbe decidere di tenerlo fuori, di sfruttare questa difficoltà di inserimento del dieci juventino per dargli tempo, spazio, modo di tornare al meglio. Poi, il sostituto è pronto e a chilometro zero: perché Dejan, il grande acquisto, l'uomo già dei gol pesanti, non vede l'ora di essere testato sul lungo periodo. VERSO LA CHAMPIONS - Dunque, verso la sfida di mercoledì con il Ferencvaros, 'Kulu' potrebbe tornare a supporto delle punte oppure nell'opzione meno amata: cioè sulla fascia. Nel possibile 4-4-2, è questo il modulo immaginato da Pirlo in questo momento, andrebbe a prendere il posto anche di Federico Chiesa, lasciando sempre a McKennie i compiti sulla trequarti. Ancora bozze, nulla di certo. Di sicuro, una nuova esclusione del ventenne inizierebbe già a far rumore.