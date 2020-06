Quando tornerà Dejan Kulusevski alla Juventus? I bianconeri ed il Parma, al momento, non hanno un accordo per far terminare la stagione allo svedese con la maglia gialloblù ma come scrive Tuttosport i due club attendono una decisione della FIGC in merito al prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno su cui la Uefa ha fatto saper di non poter decidere. "La Federazione deve intervenire su questo tema, al momento siamo solo alle parole ed il calciatore in scadenza può salutare la compagnia dopo il 30 giugno - le parole del presidente dell'Assoagenti Beppe Galli a Radio Punto Nuovo -. Callejon, ad esempio, può rifiutarsi di giocare oltre quella data e poi c'è la questione delle assicurazioni che ogni giocatore stipula. E' urgente decidere". Se non ci sarà una norma imposta dall'alto Juve, Parma e Kulusevski dovranno trovare un accordo per l'ultimo mese e mezzo di stagione.