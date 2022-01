6









Dejan Kulusevski proposto al Milan. Questa l'indiscrezione circolata nelle ultime ore e confermata da Calciomercato.com, secondo cui nessuna delle parti in causa smentisce il possibile colpo e, soprattutto, i contatti avvenuti in giornata. In uscita dalla Juve, che ha la necessità di concretizzare una cessione per arrivare anche a un centrocampista dopo l'ingaggio di Dusan Vlahovic, l'esterno svedese è finito nei radar del club rossonero, per cui può diventare una preziosa occasione di mercato. Per i bianconeri il classe 2000 può partire, a patto di un'offerta remunerativa.



Sempre secondo Calciomercato.com, la Juve "può aprire anche al prestito (6 o 18 mesi) con obbligo di riscatto condizionato e non ha posto preclusioni particolari verso il Milan, con cui in passato ha chiuso diverse operazioni". Pagato 35 milioni di euro più bonus due anni fa, proprio a gennaio, Kulusevski non si è imposto alla Juventus, che ora ascolta i possibili acquirenti e ne fa una valutazione simile al costo di partenza. Tra l'agente dello svedese e il club rossonero c'è già stato un primo contatto, ma solo nelle prossime ore si potrà capire se questo approccio potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa.