Dejan, autore del gol-vittoria dellacontro lo, è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo il fischio finale del match alla Gazprom Arena. "Il gol? Per un attimo ho avuto paura che la palla non entrasse, ma per fortuna è andata bene. Sono molto contento, sono una vittoria e un gol importanti per me", le sue parole. "Sono entrato in campo e ho provato a fare la differenza, all'inizio è stato molto difficile ma bisogna sempre essere pronti, al momento giusto.voleva che girassimo meglio la palla, nel secondo tempo non abbiamo giocato bene, ma vincere anche quando si gioca male ti dà una forza grandissima".