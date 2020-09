di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Dejan Kulusevski parlerà oggi per la prima volta come calciatore della Juventus. L'ex centrocampista di Parma e Atalanta è atteso in sala stampa all'Allianz Stadium alle ore 14 per rispondere alle domande dei giornalisti. Segui qui le sue parole in diretta.



Inizio conferenza stampa ore 14.00