Altra prestazione opaca per Dejan Kulusevski, che contro l'Udinese è risultato ancora inconcludente, mai preciso e scarico persino negli slalom, in sostanza decisamente involuto, tanto da deludere anche Massimiliano Allegri che non a caso lo ha sostituito direttamente all'intervallo. Uno scenario, questo, che avrebbe potuto spalancargli la porta di uscita verso un'altra destinazione, se non che l'infortunio di Federico Chiesa ha sparigliato completamente le carte: come riportato da Calciomercato.com, prima del ko dell'azzurro i bianconeri avevano fissato il prezzo dello svedese sui 35 milioni, avviando contatti con Arsenal, Tottenham e Siviglia, che lo aveva richiesto in prestito. Tutti discorsi che però, al momento, sono fermi, a meno che non arrivi un'offerta davvero importante: se così non fosse, Kulusevski resterebbe alla Juve almeno fino a giugno. Con la speranza che cambi finalmente passo.