Dejan Kulusevski non può essere definito propriamente un oggetto misterioso, ma una discreta dose di... mistero ce l'ha sicuramente, un talento come il suo che non riesce a trovare collocazione e continuità nella Juventus. Inevitabile che i rumors di mercato sul suo conto siano all'ordine del giorno. Anche perché la Juve ha bisogno di fare cassa per finanziare il mercato di gennaio. Ed ecco che Fichajes.net parla di un interessamento per Kulusevski da parte di