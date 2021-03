Le parole di Dejan Kulusevski, stasera titolare in attacco con Morata, ai microfoni di JTV nel prepartita di Juventus-Lazio: "Dobbiamo fare di tutto per vincere, pressare alto, tener palla, attaccare e difendere tutto insieme. Fare ogni cosa con convinzione, giocare, correre, aiutarci. Si deve solo vincere stasera. Abbiamo parlato con mister Pirlo e ho capito bene cosa devo fare per far male alla Lazio e portare a casa i 3 punti. Il nostro pregio è la mentalità del gruppo, abbiamo tanti campioni da cui noi giovani prendiamo esempio per cercare di vincere sempre!"

Kulusevski ha poi aggiunto a Dazn: "Senza Ronaldo dovremo adattarci e leggere le situazioni. Oggi non avrò lo stesso ruolo delle altre partite, ma mi adatterò e starò vicino a Morata così aiutandoci potremo far bene!".