Ha avuto un ottimo impatto su Juve-Sassuolo Dejan Kulusevski, ecco le sue parole nel postpartita su Sky Sport: "Sono entrato e avevo una cosa in testa, vincere la partita. Potevo fare molto meglio ma abbiamo vinto ed è l'unica cosa che conta. Io voglio stare alla Juve per tanti anni. Dove mi vedo? Vicino alla porta potendo fare tanti 1-2 coi miei compagni: posso fare molto bene nel ruolo in cui ho giocato oggi (seconda punta al posto di Dybala, ndr). Con Ibrahimovic ci siamo sentiti, lui è un idolo, quello che fa lui non lo fa quasi nessuno al mondo, e quando parla bene di me mi motiva a fare molto meglio il giorno dopo. Spero che lui torni in nazionale per gli Europei, sarebbe bellissimo per la Svezia!"