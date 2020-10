Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, Dejan Kulusevski ha spiegato cosa guarda Pirlo nei giocatori e chi premia: "E' fondamentale avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani. In un top club come la Juve non è l'età a fare la differenza, ma quello che si dimostra in allenamento. Pirlo è un allenatore perfetto perché dà fiducia e sa che se un giocatore se lo merita può scendere in campo. Qui alla Juve è bellissimo perché non si parla di età, è cosi che deve essere. Se un giocatore merita di giocare deve farlo. Quando faccio delle domande mi rispondono sempre e mi aiutano per migliorarmi, sia in campo che fuori. Se faccio qualcosa che a loro non va bene, me lo dicono subito per farmi migliorare in occasioni successive".