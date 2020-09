Ieri sera Dejan Kulusevski ha vissuto una partita sicuramente meno semplice rispetto alla prima contro la Sampdoria. Nel 2-2 di Roma ha giocato in varie posizioni, mostrando spunti e giocate del suo repertorio ma trovando al contempo qualche difficoltà ad incidere. Lui come tutta la Juventus. Oggi il grande talento svedese ha affidato a Instagram il suo pensiero: "Bisogna guardare al bersaglio grosso: è una maratona, non uno sprint". Messaggio chiarissimo: un campionato è lungo, l'importante è essere costanti, non è essenziale partire subito a tutta velocità.