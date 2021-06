In risposta ai lettori di Sportbladets, Kulusevski ha parlato delle differenze tra Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra nella Juventus, e Ibrahimovic, suo connazionale: "Sono due persone completamente diverse con personalità diverse, ma hanno delle caratteristiche in comune. Entrambi sono grandi leader, ad entrambi piace trascinare il gruppo e ridere. Mi trovo bene con tutti e due. Da loro ho imparato tantissimo, guardo e chiedo tutto. È stata una benedizione che Zlatan fosse in nazionale di recente, avevo un po’ paura che non avrei mai giocato con lui. Sono felice di aver avuto questa possibilità”.