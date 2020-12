Andrea Pirlo non boccia nessuno: è un Maestro buono, e forse pure generoso. Eppure, più di qualcuno ha steccato nell'ultimo derby, nonostante la vittoria che a un tratto sembrava insperata. Dunque, chi 'ha fallito' in questa gara così dura e complicata? Di sicuro, Paulo Dybala. Ma anche Dejan Kulusevski non era certo al suo massimo della forma: "Era una partita difficile per loro. Paulo doveva fare la punta, si è mosso bene, anche se non è abituato. Ha lottato fino alla fine e, quando giochi con questa voglia per tutta la partita, sono importanti i risultati di squadra e non le prestazioni dei singoli", la difesa di Pirlo.