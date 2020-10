Impatto devastante di Dejan Kulusevski nel mondo Juventus. A 20 gioca con l’esperienza di un veterano, cosa che ha portato Pirlo a schierarlo fino a questo momento. Il talento svedese ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, in cui ha parlato del suo ruolo preferito: "Siamo ancora all'inizio della stagione, ho giocato in tanti ruoli ma ancora non ne ho trovato uno che preferisco. Dove mi mette Pirlo giocherò. Quando mi schiera in una determinata posizione mi spiega sempre tutto quello che vuole da me, sto cercando ancora gli spazi giusti dove poter giocare. Concorrenza con Dybala? Qui sono tutti giocatori fortissimi, la concorrenza è la cosa migliore perché ogni giorno devo guadagnarmi il posto altrimenti non gioco. Devo sempre farmi vedere pronto, anche se magari non posso giocarle tutte. Quando lo farò, sarò pronto a fare il mio".